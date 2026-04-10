東京都内で倒木が相次いでいることを受けて千代田区は、区が管理し「経過観察」とされている桜の木およそ260本を緊急点検すると発表しました。東京・千代田区によりますと、区が管理する桜は833本で、毎年7月から9月にかけて樹木医による点検を実施していますが、昨年度の点検で、樹木医によって「経過観察」が必要と診断された桜の木は258本でした。この258本について、都内で倒木が相次いでいることを受けて緊急点検を実施すると