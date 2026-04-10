【ワシントン＝坂本幸信】米労働省が１０日発表した３月の消費者物価指数は、前年同月比の上昇率が３・３％となった。中東情勢の緊迫化による国際的な原油価格の高騰が物価上昇につながり、２月の２・４％から急拡大した。市場予想は３・４％だった。車社会の米国で家計に与える影響が大きいガソリンの上昇率は１８・９％で、２０２２年８月（２５・６％）以来の高水準となった。２月までは３か月連続で前年同月を下回っていた