「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）阪神が２点差をひっくりかえした九回のミラクル逆転劇で価値あるプレーがあった。４番・佐藤輝、５番・大山の連打で１点を返して、なお無死一塁。ここで藤川監督は代走・植田を送った。同点のランナーとなる植田は、６番・木浪の打席で２ボールからの３球目にスタート。今季初盗塁となる二盗を決めて、前川の適時二塁打で同点のホームを踏んだ。阪神は１−２の八回表にも一