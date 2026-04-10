◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ女子チャンピオンシップ準々決勝第１日（１０日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナ）２戦先勝のチャンピオンシップ（ＣＳ）が始まり、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のＮＥＣ川崎が、ホームで同８位の埼玉上尾をセットカウント３―１（２５―２３、２５―１５、１３―２４、２５―２１）で下し、４強進出に王手をかけた。１１日に同会場で第２戦が行われ、ＮＥＣ川崎は勝てば次週の