陸上男子長距離で３月に駒大を卒業した佐藤圭汰（２２）＝京都陸協＝が１０日、スポーツ報知の取材に応じ、拠点に米国を選んだ理由や今後の目標を語った。佐藤はこの日、金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本）前日練習に参加した。新しいスタートを切る佐藤の胸は高鳴っていた。金栗記念の１５００メートルに出場し、同２０日には渡米予定。ナイキ創設の「ＳｗｏｏｓｈＴＣ」（米国・アリゾナ州）でマイク・スミス氏