道路交通法改正に基づき、自転車にも反則金を課す「青切符」が導入され10日たった。日常的に自転車を利用する人は多く、青切符の影響力は大きい。導入の背景には、全交通事故に占める自転車事故の構成比が増えていることが挙げられる。青切符導入により手続きを簡易迅速に処理することで、違反者の時間的・手続き的な負担も軽減する。 対象は16歳以上で、一時不停止、傘さし運転が5000円、信号無視が6000円、スマホを見ながらの