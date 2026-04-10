フリーアナウンサーの和久田麻由子が１０日、東京・汐留の日本テレビで、同局の新報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」（２５日スタート、土曜・後１０時）の記者会見に登壇した。民放初出演となる同番組で、メインキャスターを務める。また同日にフリーアナなどをマネジメントする大手芸能事務所「セント・フォース」に所属することも明らかになった。同事務所の公式サイトには所属タレントとして和久田アナが紹介されてい