藍住町で4月10日夜、20代の男性が男2人に鉄パイプのようなもので殴られ、現金を奪わました。男2人は車で逃走したということです。事件があったのは、藍住町徳命にあるアパートです。警察によりますと、10日午後8時ごろ、このアパートに住む女性から「叫び声が聞こえて外を見たら、鉄パイプの様なもので殴られている」と110番通報がありました。男2人は、2階の共用部分で20代の男性を鉄パイプのようなもので殴って現金