別府競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」が開幕した。ガールズの3Rは太田りゆ（31＝埼玉）が2着の又多風緑に6車身差つけて圧勝した。「全体的なコースだったり、みんながどう動くのかを把握したくて後方になったけど冷静に見ていた。湿度が高いからか重さはあったけど、コーナーも特に癖があるようには感じなかった。でもミッドナイトはやっぱり苦手かも。いつもなら全て終わっている時間ですからね」