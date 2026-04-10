女優でモデルの加藤愛梨（24）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「【FLASH】加藤愛梨デジタル写真集『君といた春のこと』特別公開ショット」とつづり、白を基調とした花柄ビキニ水着ショットでベッドに横たわって笑顔を見せるショットをアップした。胸元がV字にデザインされた水着で谷間を際立たせるポーズなども披露し「春を感じる日々ハートここでしか見せていない新しい一面もあったり、