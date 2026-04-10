日本時間２３時００分に米耐久財受注（確報値）（2月）、ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（4月）、製造業新規受注（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 耐久財受注（確報値）（2月）23:00 予想0.0%前回0.0%（前月比) 予想0.4%前回0.4%（輸送除くコア・前月比) ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00 予想52.0前回53.3（ミシガン大学消費者信頼感指数) 製造