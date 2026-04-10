◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人の増田陸内野手（２５）が先制二塁打を放った。「後ろに繋ぐ気持ちで、高めの真っすぐを、うまくぶっ叩くことができました」と振り返った。「６番・一塁」で先発出場。２回１死からキャベッジが中前安打を放ち回ってきた第１打席。先発・吉村の初球、高め１４８キロ直球を左翼線方向に打ち返した。一塁走者のキャベッジがスピードを緩めず生還した。５試