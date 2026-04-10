「人手不足」に悩む企業がいま、全国で増えています。「人手不足」を解消するため、お客自らが注文して商品を受け取る「セルフ飲食店」が広がっています。人件費を抑えて、さらに私たちもお得になる、様々な工夫がありました。■本格フレンチのコースを“破格”で実現できるワケは…一頭の牛から数キロしかとれないという希少部位「牛フィレ肉」の上に、高級食材のフォアグラをのせた贅沢な一皿や、前菜やエビのグリル、パスタなど