シンガー・ソングライターの米津玄師さん（35）の楽曲『Lemon』が、10日発表の『オリコン週間音楽ランキング』において、オリコン史上初となるトリプル5（CDシングル50万枚・デジタルシングル50万ダウンロード・ストリーミング累積再生数5億回）を達成しました。『Lemon』は、2018年2月12日に配信が開始され、2018/3/19付の『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で50万ダウンロードを突破。その後、2019/4/1付の『オ