石川の街を駆け抜ける新しい「顔」は、あなたの一票で決まります。北陸鉄道は、令和9年度（2027年度）より石川線に順次導入予定の「新造車両」について、デザイン投票を開始しました。投票期間は2026年4月1日〜5月31日まで。今回の新型車両は全6編成で、デザインコンセプトに「地域に根付く美を結ぶ」を意味する「結美（Musu-Bi）」を掲げ、加賀百万石の伝統文化や白山の豊かな自然をイメージした3つの独創的な案が提示されていま