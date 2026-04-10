ポーランドサッカー協会は10日、ポーランド男子代表でアシスタントコーチを務めていたヤツェク・マギエラ氏が亡くなったことを伝えた。49歳だった。マギエラ氏はポーランドの名門レギア・ワルシャワなどでプレーし、2006年9月に現役引退。その後は指導者としての道を歩み、2006年9月にU−18ポーランド代表のアシスタントコーチに就任し、古巣のレギア・ワルシャワ、U−20ポーランド代表、U−19ポーランド代表、ポーランド2部の