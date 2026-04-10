往年の名車を展示する「オートモビルカウンシル」が１０〜１２日の日程で、千葉市の幕張メッセで始まった。国内の自動車大手は、技術継承や人材育成のためレストア（復元）に力を入れており、精巧に復元された車両が並べられている。トヨタは、１９６５年に製造を始めた小型スポーツカーで、「ヨタハチ」の愛称で親しまれた「スポーツ８００」をなど６台を展示。技術者育成のため実施している社内のレストア研修で復元した車両