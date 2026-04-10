◇パ・リーグ県営大宮（2026年4月11日ロッテ6―3西武）野球は最後まで何が起こるか分からない。ロッテのベンチは誰もが「負けた」と覚悟したはずだ。1点を追う9回2死満塁。8回から二塁守備で途中出場していた小川龍成の打球は、西武の名手・源田壮亮の正面への平凡なゴロだった。「ただのゴロ。アウトの打球です」それでも「もちろん全力疾走。何があるか分からないんで」。この打球を源田がまさかの失策。2者が生還