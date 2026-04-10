ビリー・ジーン・キング杯決勝大会の予選のイタリア戦でプレーする内島萌夏＝ローマ近郊（ゲッティ＝共同）【ローマ共同】女子テニスの国別対抗戦、ビリー・ジーン・キング杯決勝大会（9月・中国）の予選が10日、ローマ近郊で行われ、日本は3連覇を狙うイタリア相手に初日のシングルス2試合で2連敗を喫した。第1試合は世界ランキング84位の内島萌夏（安藤証券）が42位のエリザベッタ・コッチャレットに5―7、2―6でストレート