【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝池田慶太】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は９日、親イラン勢力ヒズボラの武装解除を焦点に、レバノンと和平交渉を始めると表明した。米ＮＢＣニュースなどによると、８日にネタニヤフ氏と電話会談したトランプ米大統領が、米イランの協議の成功に向けてレバノンへの空爆を控えるよう要請し、レバノンとの対話も促したという。トランプ氏はＮＢＣのインタビューで、「ネタニヤフ