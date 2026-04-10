◇パ・リーグ西武３―6ロッテ（2026年4月10日県営大宮）西武の源田壮亮内野手（33）が、9回2死満塁で痛恨の2点適時失策。逆転負けを喫し、チームは単独最下位に転落した。岸の逆転2点二塁打の直後、9回を守り切れば勝ちという場面だった。2死満塁で正面のゴロを源田がグラブからポロリ。二塁ではなく、一塁への送球を選択したが間に合わず、2人が生還。逆転を許した。名手が「あと1死」で犯した痛恨のミス。試合後、源