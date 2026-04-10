IS:SUE（C）︎LAPONE GIRLS ４人組ガールズグループ「IS:SUE（イッシュ）」が10日、1ST ALBUM『QUARTET』（カルテット）より、４人での再録音源を含む計7曲の先行配信をスタートした。既発楽曲のうち5曲は、4人体制で再録した“QUARTET ver.”として収録。今のIS:SUEだからこそ表現できる、新たなハーモニーを感じられる内容となっている。Spotifyではアルバムのカウントダウンページも公開され、今後の配信