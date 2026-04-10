◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）９日＝星野浩司】５年ぶり２度目の優勝を目指す松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は２バーディー、２ボギーのイーブンパー７２で回り、首位と５打差の１７位発進となった。３年連続で初日のアンダーパーを逃したが、５打差のＶ圏内に耐えた。初出場の片岡