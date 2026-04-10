◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人・竹丸和幸投手が５回２／３を８安打１失点で２勝目をゲットした。３回まで無失点。２―０の４回は１死満塁から増田に中犠飛を許すと、なお２死一、二塁で３球目に体勢を崩し、山なりの球がワンバウンドで外角へ。これを見てスタートを切った二走・オスナを捕手・岸田が刺してアウトにした。珍プレーの連続でピンチを脱出した。杉内投手チーフコーチは「