全国の人気キャバ嬢たちが“トレーディングカード化”。人気キャバ嬢のきほは一人だけホログラム加工をされた“レアカード”になり、「プレッシャーです！」と困惑を見せた。【映像】クオリティが高すぎる美人キャバ嬢の“キラキラ”トレカ4月8日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#53が放送。全国から超人気キャストが集結しトークを展開した。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。今回は一流キャストをトレー