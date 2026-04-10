東大大学院修了の経済キャスター、瀧口友里奈（38）が10日、自身のインスタグラムを更新。第1子となる女児を出産したことを報告した。「先日、無事に元気な女の子を出産したことをご報告させてください」と、腕の中の娘に優しくほほ笑む写真を添えた。39度超の高熱と悪寒に見舞われ、体の限界を感じるほどの過酷なお産だったという。「生まれた瞬間の元気すぎるほどの大きな産声には驚きましたが、私にとって生涯忘れたくないよう