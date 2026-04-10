昨季も低迷したマンチェスター・ユナイテッドは、今季序盤も苦戦していたものの、マイケル・キャリック暫定監督が就任以降、状況は一変。現在はプレミアリーグで3位に位置しており、来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権内にいる。そのユナイテッドはベルギー代表GKセンヌ・ラメンスやブラジル代表FWマテウス・クーニャ、スロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコ、カメルーン代表FWブライアン・エンベウモら昨夏に獲得した選手