リヴァプールの不振が続く中でも、クラブ首脳陣はアルネ・スロット監督への信頼を崩していないようだ。英紙『telegraph』はその姿勢を明確に伝えている。「オーナーであるフェンウェイ・スポーツ・グループ（FSG）は、来季もスロット体制を継続する意向であることを示している」ここ最近のリヴァプールはマンチェスター・シティやパリ・サンジェルマンなど強豪相手に苦戦し、結果や内容ともに課題が露呈している。ただ、フロントは