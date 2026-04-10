◆ソフトボールニトリＪＤリーグ・開幕節第１日（１０日、群馬・宇津木スタジアムほか）ＪＤリーグ発足５シーズン目が各地で開幕し、東地区は昨季準優勝のビックカメラ高崎はホームで昨季東地区３位のホンダに２―３で敗れ、開幕黒星を喫した。五輪２大会金メダルで２６季目を迎えた４３歳の上野由岐子が、ＪＤリーグ発足５季目で初の開幕投手を務めたが、２回１失点で黒星。下半身のコンディション不良で２回を投げきった後