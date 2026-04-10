９日深夜放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）に、お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（３２）が出演した。慶大法学部卒業でＭ―１グランプリ２連覇、父が大和証券の副会長であることを公表。番組では“超エリートおぼっちゃま”とケムリを紹介した。父について、ケムリは「僕の父親って平社員から大和証券に入って。たたき上げで今、副会長なんで。成り上がられて…目の前で売れていった父親とい