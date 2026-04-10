10日に公開初日を迎えた、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。今作の舞台は神奈川・横浜。同市内にある映画館『横浜ブルク13』では、公開初日に1万席以上の座席を用意。映画館の担当者を取材しました。■劇場版・第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』10日に公開を迎えた劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。今回の舞台は、“神奈川県の横浜”。物語は、バイクの祭典『神奈川モーターサイクルフェスティバル