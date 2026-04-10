【モデルプレス＝2026/04/10】お笑いタレントの長州小力が4月10日、所属事務所・西口エンタテインメントの公式YouTubeにて、無免許運転および信号無視について謝罪した。【写真】長州小力、黒スーツ姿で深々頭下げる◆長州小力、無免許運転、信号無視認める長州が無免許運転、信号無視をした疑いで書類送検されたという報道について、事務所の公式サイトでは「このたび弊社所属タレントである長州小力が道路交通法違反により、世間