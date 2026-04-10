第9回中国国際輸入博覧会（CIIE）のプロモーションイベントが4月9日、韓国のソウルで開催されました。このイベントには在韓国中国大使館、中国国際輸入博覧局、韓国政府の産業通商部、韓国貿易協会（KITA）、および多くの韓国企業代表が参加しました。韓国企業側は、今年はさらに多くの韓国企業が輸入博に参加する見込みと説明しました。中国側の代表は会場で、「輸入博は韓国企業が中国市場を開拓するための重要な仕組みだ。中国