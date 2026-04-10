アニメ『DAYS』の柄本つくしや、『パズドラクロス』のエースなどの声を担当してきた、注目の声優・吉永拓斗さん。この春、アニメ『スノウボールアース』で主人公の流鏑馬鉄男を演じる吉永さんに、作品への思いや、オーディション秘話などについて、“アニメ・声優オタク”の私、伊藤遼が伺いました。■原作を読んで、鉄男に「ほれちゃって」4月から放送が開始されたアニメ『スノウボールアース』。漫画家・辻次夕日郎さんの連載中