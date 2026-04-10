「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）阪神が２点を追う九回に逆転し、連勝で今季初の単独首位に浮上した。ヒーローは前川だった。１点差に迫った九回２死一、三塁。代打で打席に立つと、中日の守護神・松山の初球を捉えて右翼線へ鋭い打球を放った。適時二塁打に右翼・尾田の失策も絡んで、一気に２者が生還。今季初安打が劇的な一打となると、二塁上では何度もガッツポーズを繰り出した。高卒５年目の今季は開