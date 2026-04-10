石川県加賀市作見町に立つ高さ７３メートルの巨大な観音像の航空障害灯が長期間点灯していないとして、国土交通省大阪航空局は、所有する不動産会社「洛悠Ｍ１」（京都市）に対し、航空法に基づく設備改善命令を出した。命令は９日付。同法では、航空機の衝突事故を防ぐため、地上の高さが６０メートル以上の構造物に障害灯の設置や点灯を義務づけている。同局や加賀市によると、レジャー施設（現在は閉園）内に設置された観