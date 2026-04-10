◇セ・リーグ阪神5―3中日（2026年4月10日バンテリンドーム）阪神・村上頌樹投手（27）は、7回6安打2失点（自責点1）と粘投。チームの逆転勝利で黒星は消え去った。「2点で収まったという感じなので。守備にも感謝ですし、最後は（前川）右京が打ってくれて自分も湯浅も助かりました。全員で勝てたかなと思います」立ち上がりは上々だった。初回は打者3人で料理するも、初めの試練が訪れたのは2回。味方の失策で先頭の