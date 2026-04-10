「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）最下位・中日が３−１で迎えた九回に逆転を許し、痛恨の敗戦を喫した。連勝を逃して、借金６に逆戻りした。試合中、ＣＳ放送・Ｊスポーツの中継でドアラの耳をつけた美女３人組の姿が映り込むと、ＳＮＳが反応。「カトリーナ、三浦優奈さん、小笠原まゆゆさんいましたね」と話題となった。３人は中日ＯＢでもある小笠原道大氏の娘でタレント・小笠原茉由、キャスターでタレ