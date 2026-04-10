浜田聡前参院議員が１０日、警視庁捜査２課を名乗る者から不審な電話があったことを明かした。浜田氏がＸやインスタグラムが公開した動画には「岩手県警の方まで直接行っていただいて、事実確認の話を直接お伺いしたいという内容です。ただ距離も離れていたので対応が可能かどうかを事前に連絡を入れている」と警視庁捜査２課のオオイシを名乗る者とのやりとりが収められていた。ただ、相手の電話番号はアメリカからで、浜田