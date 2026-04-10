巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が１０日のヤクルト戦（東京ドーム）に「５番・左翼」として先発出場。７回の第３打席で追加点となる３号ソロをマーク。４万人を超える観客を沸かせた。場面は１点をリードで迎えた７回。相手先発・吉村が投じた１４５キロの直球をとらえた。強烈な打球は大きな弧を描き右翼スタンドを通過し、バルコニー席へ。豪快弾を見せつけた背番号１３は打球の行方を見守ると、自信に満ちた表情で