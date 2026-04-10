.ENDRECHERI.／堂本剛 .ENDRECHERI./堂本剛が、８月12日に約１年半ぶりのパッケージCDアルバム「new chapter purple」（ニューチャプターパープル）をリリースする。初回盤A、初回盤B、通常盤、ファンクラブ限定盤の全4形態でお届けする本作は４月10日21時より予約受付を開始。期間中に初回盤A、初回盤B、通常盤を予約すると“クリアスタンド”がもらえる早期予約特典も用意されている。さらに、4月12日に東京・LIN