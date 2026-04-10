ドル円のピボットは１５９．１５円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:51現在） ドル円 現値159.14高値159.37安値158.94 159.79ハイブレイク 159.58抵抗2 159.36抵抗1 159.15ピボット 158.93支持1 158.72支持2 158.50ローブレイク ユーロ円 現値186.44高値186.55安値185.95 187.28ハイブレイク 186.91抵抗2 186.68抵抗1 186.31ピボット 186.08支持1