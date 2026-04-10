きょうの為替市場でドル円は１５９円台前半での推移となっている。先ほど３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表されたが、総合指数が前月比０．９％上昇と、イラン情勢によるエネルギー価格上昇を反映し高い伸び示したものの、予想通り。一方、コア指数は前月比０．２％上昇とインフレの落ち着きを示していた。いまのところＦＲＢが警戒している二次的影響は確認されていないことが示されている。 引き続きイラン情