4月10日は、その漢字の成り立ちから制定された「駅弁の日」。行楽シーズンの幕開けと共に、東京の玄関口・大丸東京店が2025年の年間売上トップ10を発表しました。【写真で見る】大丸東京の年間お弁当ランキングトップ104月10日は「駅弁の日」 大丸東京店が年間売上トップ10を発表週末は行楽日和ということで、お出かけのお供に「駅弁」なんていかがですか？4月10日は4と十（じゅう）で「弁」の字になることなどから「駅弁の日