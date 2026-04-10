アメリカのバンス副大統領は先ほど、イランとの戦闘終結に向けた協議を行うため、パキスタンへ出発し、「我々は交渉を楽しみにしている。前向きな結果になると思う」と語りました。アメリカバンス副大統領「我々は交渉を楽しみにしている。前向きな結果になると思う。もちろん、結果はどうなるかは見てみなければわからないが、トランプ大統領が述べたように、イラン側に誠意をもって交渉する意思があるならば、我々には間違いな