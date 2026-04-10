こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した矮小銀河「PGC 39058」。りゅう座の方向、地球から約1800万光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した矮小銀河「PGC 39058」（Credit: ESA/Hubble & NASA）】淡く広がる小さな銀河「PGC 39058」画像の左下から中央にかけて、淡くぼんやりと広がっているのが、今回の主役であるPGC 39058です。ESA（ヨーロッパ宇宙機関）によれば、PGC 39058は矮小銀河に分類されてい