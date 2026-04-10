米消費者物価指数の推移【ワシントン共同】米労働省が10日発表した3月の消費者物価指数（CPI）は、前年同月比で3.3％上昇した。交通の要衝ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けた原油価格の上昇の影響で、2024年5月以来、1年10カ月ぶりの大きな伸びとなった。伸び率は市場予想並みだった。変動が激しいエネルギーと食品を除いたコア指数は2.6％上昇で、市場予想を下回った。3月の米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策を決める