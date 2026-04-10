AKB48の公式ブログが10日に更新され、11日に東京ビッグサイトで行われる67枚目のシングル「名残り桜」発売記念の個別握手会に、向井地美音（28）が体調不良で欠席することが発表された。「不参加メンバーのお知らせ」と題したブログを更新。「明日4月11日（土）東京ビッグサイトで開催するAKB4867thシングル『名残り桜』Officialshop盤発売記念「個別握手会」につきまして、向井地美音が体調不良により不参加となりますこ