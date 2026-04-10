おなじみのお菓子から、食卓の定番メニューまで、世の中の意見が真っ二つに分かれる「どっち派」論争をまとめました。【写真で見る】「きのこの山」「たけのこの里」が合体「きたきたのこのこの山里」「きのこの山」「たけのこの里」どっち派が多い？山内あゆキャスター：2019年に行われた「きのこの山・たけのこの里 国民総選挙2019」では「きのこの山」が57%で「たけのこの里」が43%と、当時は「きのこの山」が多数派でし