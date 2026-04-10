タレントの梅宮アンナさん（53）が、俳優の西丸優子さん（45）とともに、婦人科がんの啓発セミナーに登場。治療の経過や、SNSで発信する上で気をつけていることを語りました。梅宮さんと西丸さんが登壇したのは、『アストラゼネカ 婦人科がん啓発セミナー』。梅宮さんは、乳がんのひとつである『浸潤性小葉がん』と診断され、2024年に右胸の全摘出手術を受けています。西丸さんは、2023年に子宮体がんが見つかり、翌年に子宮と両卵